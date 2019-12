Crediamigo do BNB ultrapassa R$ 10 bilhões de aplicações neste ano

O investimento de R$ 10 bilhões aplicados em empréstimos foi superado pelo programa de microcrédito urbano do Banco do Nordeste, o Crediamigo, neste mês de dezembro, correspondendo a mais de 4,3 milhões de operações. Este valor equivale a 18,84% de crescimento global em desembolsos e a 8,78% em número de contratações, quando comparados a igual período de janeiro a dezembro de 2018.



Neste ano, o Crediamigo já desembolsou R$ 3,2 bilhões para um total de 1,5 milhão de operações de crédito, beneficiando 760 mil clientes do Ceará. De janeiro a dezembro deste ano, os desembolsos cresceram 21,25%, no Estado, enquanto as contratações evoluíram 7,76%, em relação a período idêntico do ano passado.

Expansão

De acordo com o presidente do BNB, Romildo Carneiro Rolim, disse que, considerando as evidências de retomada da economia, a carteira atual do Crediamigo, de 2,2 milhões de clientes, deve agregar mais 500 mil novos clientes em 2020, ano para o qual a meta é aplicar R$ 11,5 bilhões no maior programa de microcrédito da América do Sul.

O modelo de financiamento do Banco do Nordeste possui mais de 20 anos de atuação e oferece crédito rápido e orientado para mais de 6 milhões de microempreendedores. Atualmente, realiza 17,6 mil operações de microcrédito por dia, com média de R$ 2,2 mil de valor por empréstimo.