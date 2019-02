Cota única: última semana para pagar o IPTU com 8% de desconto

Esta é a última semana para o pagamento da cota única ou da primeira parcela do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Até o dia 7 de fevereiro os consumidores terão 8% de desconto para o pagamento da cota única.

No site da Secretaria de Finanças de Fortaleza (Sefin), o contribuinte pode consultar e imprimir o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) referente ao imposto. Este ano, os boletos foram enviados às residências, pelos Correios, em janeiro, os códigos de barra para os pagamentos da primeira cota única e, também, das parcelas.

O IPTU 2019 não sofreu nenhum reajuste na alíquota, tendo sido lançada, apenas, a aplicação do IPCA-e de 3,86%, como previsto em lei. Este ano, o imposto em Fortaleza alcança um total de 766.236 imóveis da Cidade. Deste total, 135.797 imóveis estarão isentos do pagamento do IPTU, o que beneficia, principalmente, os imóveis com valor venal de até R$ 69.836,89.

Cota única

Neste ano, os contribuintes têm oportunidade de pagar o IPTU em cota única com três opções de desconto: 8%, 6% e 4%, com vencimento no quinto dia útil dos meses de fevereiro, março e abril, respectivamente. Caso a opção seja de pagamento total, nos vencimentos de 2ª e 3ª cota única, o boleto deverá ser impresso no site.

O contribuinte que optar pelo parcelamento do imposto, poderá fazê-lo em até 11 vezes, devendo cada parcela ter o valor mínimo de R$ 56,98, também com vencimento no quinto dia útil de cada mês.