Cota única do IPTU com desconto de 6% vence nesta sexta-feira (8)

Os contribuintes têm a oportunidade de aproveitar mais uma opção de abatimento no IPTU, realizando o pagamento integral. Nesta sexta-feira (8) será o vencimento da cota única do imposto com desconto de 6%. É importante lembrar que o contribuinte deve imprimir no site da Secretaria Municipal das Finanças o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) com o código de barra para o pagamento em cota única.

Caso o cidadão tenha optado pelo parcelamento, a data de vencimento também é a mesma para a segunda parcela do imposto. Em janeiro, foi enviado às residências o boleto contento todos os códigos de barra para o pagamento parcelado. O DAM também está disponível no site da Sefin para consulta e impressão. O boleto do IPTU pode ser pago em bancos, casas lotéricas e Farmácias Pague Menos, dentro do vencimento indicado no documento.