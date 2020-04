Costa Cruzeiros anuncia novas regras de remarcação e cancelamento para as temporadas 2020 e 2021

A Costa Cruzeiros anuncia novas regras para remarcações e cancelamentos de seus roteiros. Os hóspedes com reservas em cruzeiros internacionais com embarques programados até o dia 30 de novembro de 2020 poderão remarcar ou cancelar a viagem em um período de até 48 horas antes da partida do navio. Não haverá penalidade.

Já os cruzeiros da Costa para a temporada 2021, que tem início no dia 1º de dezembro deste ano, poderão ser remarcados ou cancelados até o dia 8 de julho de 2020 sem incidência de penalidade. Esse benefício contempla os roteiros internacionais e os cruzeiros da temporada brasileira.

As novas regras de remarcação e cancelamento da Costa passam a valer para as reservas realizadas desde o dia 23 de abril de 2020.