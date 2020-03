Corte no sistema S: Fecomércio afirma que irá manter empregos no Ceará

O projeto de emergência do Governo Federal para conter a pandemia do novo coronavírus divulgou o corte de 50%, durante três meses, no repasse de verbas para o Sistema S. Apesar da decisão, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio) afirmou que não pretende fechar unidades ou demitir funcionários no Ceará.

De acordo com o presidente da Fecomércio, Maurício Filizola, deve haver adaptação ao novo cenário. “É provável que a gente tenha que diminuir algumas ações. Temos que reorganizar a gestão para otimizar os processos e passar por esse momento de desafio”, explicou Filizola.

Segundo divulgou a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a medida deve impactar em 265 unidades do Sesc e Senac fechadas e mais de 10 mil funcionários demitidos. no país.