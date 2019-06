Correios lança iniciativa para facilitar acesso a serviços

Os Correios lançarão, nesta quinta-feira (207) o Balcão do Cidadão, em Fortaleza, que irá facilitar a realização de serviços básicos como a emissão de CPF ou a entrada de seguros DPVAT. O atendimento desses e de outros serviços acontecerá através da parceria entre a estatal e instituições públicas e privadas nas agências dos Correios. De acordo com a estatal, ainda não há previsão para o início dos atendimentos nas agências do Ceará.

No mês passado, a iniciativa foi lançada oficialmente em Brasília e já começou a realizar serviços em algumas Capitais do País, como emissão de Carteira de Identidade no Rio Grande do Norte e recadastramento escolar na cidade de Belo Horizonte.

De acordo com os Correios, o Balcão do Cidadão é uma oportunidade para órgãos públicos e empresas que querem potencializar a prestação de multisserviços ao público por meio da infraestrutura e da capilaridade das unidades de atendimento dos Correios.

"É uma proposta que disponibiliza a estrutura que existe dos Correios para serviços que necessitam de atendimento presencial de outros órgãos públicos e privados. Nós já estamos negociando com diversos órgãos do Estado, como Detran e Banco do Nordeste", afirmou a assessoria.