Correios ampliam em 11% a quantidade de carteiros para atender demanda da Black Friday

Para conter os grandes fluxos de entrega durante a Black Friday, que acontece no próximo dia 29, os Correios preparam um reforço no pessoal e na estrutura no Ceará. Ainda em outubro, a diretoria do órgão no Estado ampliou em 11% a quantidade total de carteiros nas unidades. E, para novembro é esperada a chegada de 112 motos.

Ainda neste ano, os Correios adquiriu 41 novos furgões para a renovação da frota no Ceará. No País, para atender o fluxo, a estatal investiu na aquisição de 8 mil motos e 2 mil furgões.

Além de outras iniciativas como: soluções de entrega no Clique e retire, facilidades para o serviço de logística e o uso de smartphones pelos carteiros que permite o acompanhamento em tempo real da entrega de encomendas.

O Correios também criou um hotsite para marcar a contagem regressiva da Black Friday. O portal mostra o andamento do pedido e as empresas que trabalham em parceria com os Correios.

A empresa fortaleceu ao longo deste ano sua infraestrutura logística, tecnológica e de segurança para absorver as demandas desse período e garantir a qualidade operacional.

De acordo com a estatal, são realizadas cerca de 1 milhão de entregas por dia, em que 98% são efetuadas dentro do prazo.

Black Friday

Para a edição deste ano é esperado um faturamento de R$ 138 milhões no Ceará. Fortaleza lidera o ranking na estimativa de faturamento entre os municípios cearenses, com montante de 77 milhões, seguido de Juazeiro do Norte (R$ 5 mi), Sobral (R$ 3,5 mi) e Caucaia (R$ 1,7 mi). De acordo com os dados do LeadMedia, instituição responsável pelo evento no Brasil.

Entre as maiores pretensões de venda estão os smartphones (37%), acompanhado de eletrodomésticos (36%); televisores (29%); informática (24%); móveis e decoração (22%).