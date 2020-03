Coronavírus: Shoppings cancelam eventos por uma semana

Após recomendações do Governo Federal e demais órgãos de evitar eventos que reúnam muitas pessoas em um só espaço, dezesseis ações programadas pela rede de shopings Ancar Ivanhoé, em Fortaleza e Região Metropolitana, previstas para a proxima semana foram suspensas. O motivo, segundo a administração dos estabelecimentos, é o avanço da tranmissão do coronavírus no País, apesar de o Ceará não ter identificado nenhum caso até agora.

Fazem parte da rede o North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e o Via Sul Shopping.

De acordo com a administração da rede, a medida pretende limitar as aglomerações e garantir a segurança e bem-estar dos frequntadores dos shoppings. Lojas e quiosques seguem funcionando normalmente. Além disso, equipes vêm sendo treinadas para intensificar a rotina de limpeza e campanhas de conscientização estão sendo implementadas em cada equipamento. As ações canceladas serão remarcadas em datas a serem, posteriormente, divulgadas.



North Shopping Fortaleza

Domingo - 15.03

Teatrinho do Nortão

Quarta - 18.03

Lançamento do novo espaco "Sustentabilidade Transforma"

Palco Agora É Que São Elas

Segunda, quarta e sexta - 16, 18 e 20.00

Treinamento funcional

Segunda e quarta - 16 e 18.03

Ginástica e alongamento

Terça e quinta - 17 e 19.03

Zumba e Yoga

North Shopping Jóquei

Domingo - 15.03

Ação Educativa Detran

Música ao vivo - Patroni

Segunda e quarta - 16 e 18.03

Saúde Jóquei - Ritmos

Terça - 17.03

Saúde Jóquei - Muai Thay

Saúde Jóquei - Assessoria Esportiva

North Shopping Maracanaú

Domingo - 15.03

Brincadeira de Criança



Via Sul Shopping

Domingos - 15 e 29.03

Oficinas de Slime

Sábado - 21.03

Pet Day