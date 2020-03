Coronavírus: shopping de Fortaleza decide fechar até o dia 1º de abril

O Shopping Iguatemi Fortaleza informou, nesta quinta-feira (19), o fechamento total do estabelecimento comercial a partir desta sexta-feira (20) até o dia 1º de abril. A decisão foi tomada por conta da proliferação do novo coronavírus no Ceará.

"Unindo forças no esforço coletivo da sociedade brasileira no combate à proliferação da Covid-19 e reforçando o respeito aos nossos clientes, lojistas, funcionários e fornecedores, o Shopping Iguatemi Fortaleza anuncia o fechamento do estabelecimento comercial a partir de amanhã, dia 20 de março, seguindo até o dia 1 de abril", afirma a nota do Iguatemi.

Segundo o shopping, as lojas, praças de alimentação, cinemas e espaços de circulação estarão fechados, bem como estarão cancelados todos os eventos próprios e de terceiros programados para este período. Os lojistas e seus funcionários já foram comunicados da decisão.

"O Shopping Iguatemi Fortaleza já estava tomando as medidas preventivas orientadas pelos órgãos públicos, reafirmando seu compromisso com a saúde e a segurança pública. Porém, ao reavaliarmos a situação, entendemos que é importante tomarmos uma ação mais enérgica para que possamos juntos, como sociedade, atravessar esse momento", acrescenta.

Na última terça-feira (17), outros shoppings da Grande Fortaleza já tinham anunciado mudanças no horário de funcionamento.

Ceará

Subiu para 20 o número de casos confirmados de coronavírus no Ceará, segundo a Sesa, divulgado nesta quarta-feira (18). Nesta terça (17), eram 11 casos com a Covid-19. Os três primeiros casos foram confirmados no domingo (15).

Na segunda-feira (16), o Governo do Ceará decretou estado de emergência em saúde pública. Em outra coletiva, na quarta (18), Camilo fez um apelo à população para que ela permanecesse em casa. Nos últimos dias, já se notou a diminuição da circulação de pessoas em Fortaleza. Na terça-feira, ruas e avenidas da Capital ficaram parcialmente vazias.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.