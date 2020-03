Coronavírus provoca adiamento de concursos pelo País; Assembleia do Ceará mantém datas

O número de concursos públicos adiados no País vem crescendo conforme avançam os temores causados pelo novo coronavírus (Covid-19). A decisão de remarcar a data das provas tem como base as recomendações do Ministério da Saúde, que na semana passada publicou uma portaria recomendando que fossem evitadas aglomerações de pessoas, dentre outras medidas preventivas. A determinação deverá ser obedecida em todo o território nacional. Já Assembleia Legislativa do Ceará manteve o edital recém-lançado, que tem datas de provas em julho.

No Ceará, o Ministério Público anunciou na terça-feira (17) que irá adiar as provas da segunda fase do concurso para promotor de Justiça que estavam marcadas para o dia 29 de março. A medida segue determinação do procurador-geral de Justiça do estado e presidente da Comissão do Concurso, Manuel Pinheiro Freitas. Ainda não foi marcada uma nova data. O edital prevê provimento de 44 vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo.

No mesmo dia, a Marinha do Brasil informou que adiou a aplicação das provas do processo seletivo para o Serviço Militar Voluntário de Oficiais temporários (SMV) que estava marcada para o próximo domingo, dia 22 de março. Ainda não há informação sobre a nova data das provas. Os candidatos que fariam prova em Fortaleza estão sendo orientados a acompanhar as atualizações do processo no site do 3º Distrito Naval.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) também anunciou que a realização do Censo Demográfico foi adiada para 2021 diante do avanço da doença no País.

A coleta de dados estava programada para este ano e o concurso, aberto no início do mês, para contratar 208 mil empregados temporários para a pesquisa foi cancelado. As provas estavam agendadas para o dia 17 de maio e os treinamentos seriam iniciados em julho. Os candidatos que já fizeram o pagamento da inscrição serão reembolsados.

O IBGE diz que estabeleceu com o Ministério da Saúde o compromisso de realocar o orçamento do Censo em ações de enfrentamento ao coronavírus. Em 2021, o ministério devolverá os valores para garantir a realização da pesquisa.

Novo edital

Na terça-feira, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará publicou edital para 100 vagas, sendo 70 para nível superior e outros 30 para nível médio. As provas serão realizadas apenas em Fortaleza, no dia 17 de julho. Ao todo, serão 17 cargos oferecidos, segundo o edital Assembleia Legislativa CE, sendo 16 nível médio. Todas as vagas serão para em Fortaleza. Até o momento, a data está mantida.

Outros concursos adiados em razão da crise gerada pelo novo coronavírus são para a Procuradoria Geral do Distrito Federal, que aconteceria no próximo domingo, 22, sem data definida; para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, cujas provas objetivas que aconteceriam também no domingo (22) de março, sem definição de novas datas; e para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRJ), sem data definida.





