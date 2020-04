Coronavírus: pandemia derruba expectativas de economistas cearenses para 2º bimestre

A disseminação do novo coronavírus no País e as medidas de isolamento social tomadas para refrear o contágio derrubaram em 35,3 pontos percentuais o Índice de Expectativas dos Economistas (IEE) para o desempenho da economia no segundo bimestre do ano. O indicador caiu de 115 pontos em janeiro e fevereiro para 74,4 pontos em março e abril.

A pesquisa é realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE) em parceria como Conselho Regional de Economia (Corecon-CE) e foi divulgada hoje (22).

Segundo Ricardo Eleutério, conselheiro do Corecon-CE, os meses de abril, maio e junho serão um dos períodos mais difíceis para a economia mundial e nacional. Ele aponta que o esfriamento da atividade econômica está sendo bastante elevada por conta do período de isolamento social, que é umas principais formas de prevenção à Covid-19.

"A razão maior desse tombo grande no segundo trimestre é o afastamento social, que é uma medida de saúde pública para o enfrentamento desse problema sanitário que é necessária, mas causa uma paralisia muito grande da atividade econômica", comenta.

Eleutério explica que o isolamento social afeta, principalmente, os setores de serviços e comércio. "Cerca de 70% da atividade econômica de todos os países, do mais ao menos desenvolvido, você vê muito forte o setor de comércio e serviços. E esse setor quase paralisou completamente, foi o que mais teve paralisação", avalia.

Segmentos

De acordo com a pesquisa, dos nove segmentos apresentados, seis estão no espectro pessimista, entre os quais: gastos públicos (76,8%), nível de emprego (49%), evolução do PIB (47,4%), taxa de câmbio (43,8%), salários reais (39,7%) e cenário internacional (36,1%).

Na ponta oposta, a oferta de crédito (144,3%), a taxa de juros (129,4%) e a inflação (103,1%) apresentaram uma percepção otimista. A pesquisa considera pessimismo resultados inferiores a 100 pontos e acima desse valor até 200 pontos, otimismo.

Perspectivas futuras

A pesquisa ainda aponta que para o futuro, a expectativa é de pessimismo, com 79,7 pontos, uma queda de 33,2 pontos percentuais ante o primeiro bimestre deste ano, quando o indicador marcava 110,7 pontos. O conselheiro do Corecon, avalia que, mesmo com a retomada das atividades dos setores de comércio e serviços, após o período de isolamento social, ainda não será algo suficiente para conter os danos gerados.

Eleutério aponta que, essa perspectiva deve se estender ao longo do ano, pois a queda da atividade econômica neste primeiro semestre, não será recuperada apenas no segundo.