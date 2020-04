Coronavírus: micro e pequenas empresas contam com consultorias para manter seus negócios

Gestão financeira e do negócio, energética, de resíduos, regulação, e-commerce e marketing de conteúdo são gargalos enfrentados por pequenos empresários para manter seus negócios durante o período de isolamento social na pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Para auxiliar na resolução dos problemas enfrentados, a Universidade Federal do Ceará (UFC) está oferecendo consultorias remotas gratuitas para micro e pequenos empresários e para empreendedores individuais.

Os serviços, oferecidos pelas empresa juniores da UFC, serão realizados por meio telefônico mas, após o período de isolamento social, podem passar a ser presenciais com custos acessíveis, bem inferiores aos praticados pelo mercado.

Os interessados - micro e pequenos empresários, além de empreendedores individuais - devem entrar em contato por telefone com as empresas juniores, a fim de apresentar a demanda e solicitar detalhes sobre o serviço ofertado. Veja, a seguir, a lista de serviços disponibilizados.

- Gestão empresarial (consultorias e mentorias sobre gestão financeira; planejamento estratégico, financeiro e de marketing; otimização de processos; e estruturação comercial). Empresas responsáveis:

Inova Empresa Júnior: (85) 99995 6577

Proativa Jr.: (85) 99917 7000

Accont Empresa Júnior: (85) 98538 4565 / 99813 6121

Inovale Júnior: (85) 99278 7100

- Redução do consumo de energia elétrica (consultorias e mentorias sobre estratégias de economia na conta de energia, a partir de informações como rotina de funcionários da empresa, idade de equipamentos, dentre outras). Empresa responsável: Tecsys Jr.: (85) 98653 7657

- Gestão de mídia, vendas de produtos e serviços on-line (e-commerce), gerenciamento de venda de ingresso para eventos on-line (consultorias e mentorias sobre estratégias de adaptação de negócios ao período de pandemia). Empresas responsáveis:

GTi Engenharia Jr.: (85) 99409 2112;

Rastro Agência Jr.: (88) 99745 0609;

Container Digital Jr.: (Codi) 85 99165 4774

- Gerenciamento de resíduos. Empresa responsável: Ciclo Jr.: (85) 98588 1267

- Consultoria regulatória para estabelecimentos de saúde. Empresa responsável: Ipharma Jr.: (85) 99209 8405

- Otimização de ambientes de home office (consultoria sobre como melhorar ou transformar ambientes de trabalho no período da pandemia). Empresa responsável: Consultec Jr.: (85) 98843 4549

- Redução de gastos com maquinário (consultorias sobre manutenção de máquinas, corrosão e similares). Empresa responsável: Metal Soluções Jr.: (85) 99422 8655