Coronavírus: isenção das tarifas de água passa a valer nesta quarta-feira em todo Estado

Os imóveis que consomem até 10 m³ por mês estarão isentos do faturamento das contas de água e esgoto, a partir desta quarta-feira ( 1º), em toda a Capital e Região Metropolitana de Fortaleza. A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) também suspendeu a cobrança da taxa de contingenciamento para imóveis de padrão básico e regular.

A ação foi anunciada pelo governador do Estado, Camilo Santana, durante uma transmissão ao vivo pelas redes sociais, no último domingo (22), como uma medida para auxiliar a população durante a pandemia causada pelo coronavírus.

Como consultar

Para consultar o padrão do imóvel, o cliente pode acessar o próprio site da companhia e conversar com a assistente virtual, a Gesse, informando o número do CPF e inscrição do imóvel. O consumidor também pode obter essa informação através do aplicativo, Cagece App, ou pelo número da Central de Atendimento Telefônica, 0800.275.0195.

Caso não tenha acesso aos meios virtuais, a companhia informa que o cliente beneficiado receberá a informação da isenção na própria fatura de água. O benefício entra em vigor a partir do dia primeiro de abril e será prolongada por 90 dias.

Benefício

A companhia ainda informa que os benefícios da suspensão da tarifa de contingência e a isenção só serão vistas pelos clientes a partir das tarifas de maio deste ano. A ação visa auxiliar cerca de 1,5 milhões em todo o Estado durante a pandemia, cerca de 338 mil famílias.

Como os imóveis são classificados

Padrão Regular

Área coberta: Entre 51 m² e 120 m²

Tipo de piso: Mosaico

Tipo de construção: Taipa, tijolo, madeira conglomerada, ferro/zinco

Sem jardim ou horta

Sem forro

Sem garagem, abrigo ou área para veículo

Padrão Básico

Área coberta: Entre 1m² e 50 m²

Tipo de piso: Terra batida (areia ou barro), tijolo rejuntado, cimento morto, cimentado liso Tipo de construção: Taipa, tijolo, madeira conglomerada

Sem jardim ou horta

Sem forro

Sem garagem, abrigo ou área para veículo