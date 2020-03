Coronavírus: Governo do Estado cancela programação de eventos em Fortaleza e no Cariri por 30 dias

Após a confirmação de três pessoas com o novo coronavírus no Ceará, o Governo do Estado tomou medidas mais efetivas para combater o avanço do Covid-19. Uma delas é o cancelamento da programação do Centro de Eventos do Ceará e do Centro de Convenções do Cariri.

"Como medida de contigência ao Covid-19, a Secretaria do Turismo do Ceará (Setur) informa que todos os eventos do Centro de Eventos do Ceará e do Centro de Convenções do Cariri agendados pelos próximos 30 dias deverão ser adiados", informa a Setur em nota.

Desde a semana passada, quando ainda não havia casos confirmados no Estado, o Governo formou um comitê estadual de enfrentamento à pandemia. O grupo reúne 25 entidades/órgãos - Assembleia, Tribunal de Justiça, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, OAB, Justiça Federal, Defensoria Pública, Prefeitura de Fortaleza, Aprece, Uece, UFC, Fiec, Fecomércio, Acert, CDL, Anvisa e as secretarias da Saúde, Casa Civil, Segurança, Proteção Social, Educação e Administração Penitenciária.