Coronavírus: FCDL persiste na solicitação de parcelar impostos em 120 dias e volta ao trabalho

O comércio deverá receber um novo apoio para a reabertura gradual. Na próxima terça-feira, a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL) enviará um pleito ao Governo do Estado reforçando medidas estratégicas projetadas para cada município cearense.

Segundo o presidente da FCDL, Freitas Cordeiro, um plano estratégico considerando "a realidade de cada cidade" para que setores específicos possam reabrir. A análise levaria em conta os números de casos registrados do novo coronavírus em cada município.

Além disso, o comércio estaria preparando diretrizes de segurança para evitar a propagação da covid-19 no Estado, segundo contou Cordeiro. Seriam usados planos de distanciamento social e uso de equipamentos de proteção individual, além de outras medidas.

"Vamos pedir a flexibilização do decreto (de isolamento), com o governador acompanhando cada município de forma separada, pois temos várias realidades diferentes no Estado. Ainda pedimos que os técnicos do Estado possam observar a realidade de cada cidade e até auxiliar os municípios nesses planos de flexibilização", disse Freitas.

Tributos

O presidente da FCDL ainda disse que a Federação irá reforçar o pleito de suspensão de tributos durante a pandemia para dar suporte às empresas durante a crise.

Freitas explicou que, pelo medida, empresas não precisariam pagar os impostos durante o período da pandemia, com a possibilidade de pagar os valores suspensos em até 120 meses, de forma parcelada.

O pedido também inclui uma carência de 90 dias para começar a pagar os valores negociados.

"Nós vamos insistir em que o Estado faça e aceite a proposta de parcelamento de tributos durante a pandemia e aqueles que já faziam parte de Refis em até 120 vezes com carência de 90 dias", disse Freitas.