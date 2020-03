Coronavírus: fábrica de cachaça vai produzir álcool 70% e doar à rede de Saúde pública do Ceará

O álcool da fábrica da cachaça Ypióca vai ser usado no combate ao novo coronavírus também, segundo informou a Diageo, proprietária da marca. Serão 50 mil litros do álcool 70% (mais recomendado para limpeza de mãos e superfícies) doados à rede pública de Saúde do Ceará.

A estimativa é que a entrega deve acontecer até a semana que vem, segundo a empresa, que é dona das marcas de uísque Johnnie Walker, vodca Smirnoff e gin Tanqueray. O líquido será envasado em 100 mil embalagens de 480ml e destinado à Secretaria da Saúde do Ceará, que fará a distribuição a unidades de assistência à saúde e hospitais da rede pública do Estado.

Nesse momento desafiador pelo qual passamos, a Diageo mantém firme o seu compromisso global de contribuir com as comunidades, especialmente em um cenário em que medidas como essa são primordiais. Por isso, nos empenhamos em desenvolver uma ação efetiva para colaborar com o controle da transmissão do coronavírus no Estado do Ceará, no qual temos a nossa fábrica de produção de cachaça”, afirma Gregorio Gutiérrez, presidente da companhia na região PUB (Paraguai, Uruguai e Brasil).

Esforço internacional

Mundialmente, a Diageo está mobilizando as fábricas para a produção de álcool 70%. Além do Ceará, Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Itália, Quênia, Índia e Austrália vão receber aproximadamente o equivalente 2 milhões de litros -, "que ajudarão a proteger os profissionais de saúde na luta contra o Covid-19".

“Os profissionais de saúde estão na linha de frente do combate a essa pandemia e estamos empenhados em fazer o que podemos para ajudar na proteção deles”, reforça Ivan Menezes, CEO global da Diageo.