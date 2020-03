Coronavírus: Esmaltec fabrica e doa componentes para 30 mil protetores faciais projetados pelo Senai

Com o propósito de contribuir no combate ao avanço da pandemia do coronavírus, a Esmaltec, empresa do Grupo Edson Queiroz líder em vendas de fogões e bebedouros, passou a utilizar a mesma tecnologia de componentes de seus produtos para a fabricação de peças para 30 mil protetores faciais em colaboração com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Ceará (Senai/CE).

Os protetores serão doados aos profissionais de saúde da rede pública estadual.

“A nossa iniciativa, após a suspensão das atividades por decreto do governador, foi de tentar ajudar de alguma forma nossa sociedade a passar por este momento crítico. Somos uma indústria de eletrodomésticos que tem um propósito muito claro de estar comprometida com o agora e as futuras gerações. Usamos nossas melhores pessoas e recursos para que esta produção desse certo”, afirmou Abelardo Rocha, presidente do Grupo Edson Queiroz.

A empresa fabricará componentes com plástico de engenharia que compõe o protetor facial. “Se fosse tentado atingir o objetivo de criar 30 mil protetores com impressora 3d poderia demorar muito. Com a nossa tecnologia de alta produção, utilizando os moldes em injetoras para plásticos, conseguimos atingir esse objetivo em 10% do tempo”, afirma Marcelo Pinto, Diretor Superintendente da Esmaltec.

A mesma máquina que produz componentes plásticos dos produtos Esmaltec para geladeira, fogões e geláguas foi utilizada nesta iniciativa.

“Fizemos uma força-tarefa para fazer em 6 dias o que levaria 60 dias no fluxo normal”, afirma Carlos Eduardo Salles, diretor de engenharia da Esmaltec.

A iniciativa da empresa em colaboração com Senai já foi validada pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa). No fim da semana, a companhia deve iniciar as primeiras entregas dos componentes.

Sobre a Esmaltec:

A Esmaltec, empresa do Grupo Edson Queiroz é, desde 2008, líder em vendas de bebedouros e fogões por marca no país. Com 56 anos de história, os produtos de linha branca estão presentes nas principais lojas do varejo nacional, entre os itens: geladeira, fogão, cooktop, central de bebidas, purificador, bebedouro, cervejeira, conservador horizontal, vitrine vertical, expositor horizontal e recipientes para GLP.

A empresa é detentora da marca gelágua, termo pelo qual são conhecidos os bebedouros da Esmaltec, tanto de mesa como coluna. Com parque industrial de quase 90 mil metros quadrados no município de Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará, produz mais de 350 mil produtos/mês.

Detém quase 60% do market share de bebedouros no Brasil e quase 30% em fogões, sendo líder de vendas em todos os produtos no Nordeste. Gera hoje mais de 3.000 postos de trabalho direta e indiretamente.