Coronavírus: empresas ampliam prazo para negativação por atraso em pagamentos

Frente à crise do novo coronavírus no País e consequente aumento da demanda por crédito, a Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC), que representa as empresas de análise de dados de crédito, anunciou hoje (9) que vai prorrogar de dez para 45 dias o prazo de negativação de dívidas.

Ele avalia que, com o período de pandemia, a pressão inflacionário sobre os alimentos, já era algo previsto. "Era de se esperar que houvesse essa pressão inflacionária nos alimentos, por conta de alguns movimentos, como as pessoas que passaram a fazer compras em maior quantidade para estocar, pelo receio da escassez. Outro fator que colabora é o movimento especulativo daqueles que trabalham com o produto, desde o começo da cadeia até chegar ao consumidor", comenta.

A medida começa a valer no dia 17 de abril e segue pelos próximos 90 dias. O objetivo, segundo a entidade, é proporcionar o tempo necessário para as renegociações nesse momento crítico, e garantir a proteção de consumidores e empresas.

Na prática, isso significa que se uma pessoa atrasar uma conta e for notificada no próximo dia 17, o nome dela só entrará para a lista de negativados 45 dias depois, e não mais em dez, como era realizado até então.

De acordo com a ANBC, a medida pode ser prorrogada, se for necessário. "A manutenção do sistema de avaliação de crédito é crucial para qualquer medida de recuperação econômica, especialmente como parâmetro para um eventual programa de reativação da economia e auxílio a devedores", informa em nota.