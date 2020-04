Coronavírus: denúncias de preços abusivos cresce 415%, afirma Procon Fortaleza

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Fortaleza) registrou um aumento de 415% no número de denúncias de preços abusivos em relação ao valor de alimentos nos supermercados e preços de itens como álcool em gel e máscaras. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o órgão municipal fiscaliza os valores de diversos produtos.

Das 830 denúncias recebidas pelo órgão, cerca de 232 estão relacionadas aos preços elevados em supermercados. As maiores altas são percebidas em itens como: arroz, feijão, ovos e frutas. As queixas vem sendo coletadas pelo Procon desde o último dia 19 de março.

A diretora geral do Procon, Cláudia Santos, afirma que, mesmo com a liberdade da livre concorrência, o Código de Defesa do Consumidor (CDC), proíbe o aumento dos preços sem justa causa. "O aumento na procura de máscaras e álcool em gel por conta do Coronavírus não justifica a elevação de preços destes itens", explica a diretora geral em nota.

Ação

Os ficais da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) já supervisionaram cerca de 346 estabelecimentos desde a última segunda-feira. De acordo com o órgão, 132 notificações já foram efetuadas. Quando o estabelecimento é notificado pela Agefis o local precisa apresentar ao Procon uma documentação que justifique o valor exposto à venda.

De acordo com o CDC, os supermercados podem ser multados até R$ 13 milhões se apresentarem preços abusivos sem justa causa. Segundo Cláudia Santos, além da multa, o Procon pode cassar o alvará de funcionamento do estabelecimento.

"Nós vamos averiguar quais estabelecimentos estão cometendo abusos contra o consumidor e, caso constatada a reincidência, o Procon poderá, inclusive, cassar o alvará de funcionando do estabelecimento".

Denúncia

As denúncias podem ser efetuadas pela Central de Atendimento ao Consumidor, através do número 151, ou pelo portal da prefeitura de Fortaleza, no campo Defesa do Consumidor, ou pelo aplicativo Procon Fortaleza.