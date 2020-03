Coronavírus: Companhia espanhola suspende operações entre Fortaleza e Madri, na Espanha

A companhia Air Europa, que realiza voos entre Fortaleza e Madri, na Espanha, decidiu suspender as operações no Aeroporto Internacional de Fortaleza até o dia 30 de abril, por conta do coronavírus.

"Como é conhecimento de todos, a pandemia causada pelo Covid-19 tem impactado a economia mundial, de modo geral, e o turismo, especialmente. Diante desta situação, a Air Europa se viu obrigada a rever sua malha aérea nos países em que opera, incluindo o Brasil. Em Fortaleza, retomaremos a operação, com duas frequências semanais, em 02 de maio, e com três frequências semanais em 20 de junho", informou a empresa.



De acordo com a Air Europa, os passageiros afetados pela suspensão terão seus voos realocados nas outras frequências do Brasil. Todas as informações podem ser encontradas no site da Air Europa.

