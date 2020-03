Coronavírus: aeronaves transportam insumos para hospitais

Com o intuitio de garantir a distribuição de insumos aos hospitais da rede durante a pandemia do novo coronavírus, o grupo Hapvida contratou o serviço de aeronaves para ampliar a capacidade de entrega dos suprimentos nas unidades da rede no País.

“O Sistema Hapvida entendeu que teríamos que ir muito além de uma empresa de saúde para lutar essa batalha. Nos tornamos uma companhia de logística, com voos para garantir insumos, como medicação para os nossos clientes e EPIs para proteção”, afirma em nota, Jorge Pinheiro, presidente da empresa.

De acordo com presidente, essa medida continuará durante todo o período que for preciso para garantir que os profissionais terão todo o suporte preciso para o tratamento de seus pacientes com segurança. A rede conta com 42 hospitais em todo País e cerca de 30 mil colaboradores.