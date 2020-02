Coronavírus acelera retirada de recursos da bolsa brasileira

Com o surto de coronavírus provocando aversão ao risco nos mercados globais, a saída de capital de estrangeiros da Bolsa se acelerou em fevereiro. Desde o início do ano, o investidor externo retirou R$ 35 bilhões do mercado acionário. Somente em fevereiro, foram feitas retiradas acima de R$ 1 bilhão em 10, de um total de 16 pregões. Foram reportadas entradas em apenas duas sessões. O número fechado do mês deve ser conhecido na próxima quarta-feira (4).

A crise produzida pelo coronavírus afeta o preço das ações das empresas, o que derruba as bolsas pelo mundo, porque as medidas restritivas para combater a doença levaram, por exemplo, à paralisação das fábricas chinesas, que são fornecedoras e consumidoras de componentes industriais de outros países.

As retiradas acumuladas em 2020 são equivalentes ao reportado nos primeiros 11 meses de 2019 (até o dia 13 de novembro) e já se aproxima do saldo negativo histórico do ano passado, de R$ 44,5 bilhões. O valor também supera com folga o recorde nominal anterior registrado em 2008, de R$ 24,6 bilhões, ano da crise financeira global.

Na quarta-feira, com notícias mais alarmantes sobre a disseminação do coronavírus pela Europa, a Bolsa registrou saída diária recorde de R$ 3,068 bilhões - o maior valor nominal registrado desde o início da compilação dos dados, em 1994.

O coronavírus intensificou - e pode acentuar por algum tempo - uma realidade vivida no Brasil desde que a queda nas taxas de juros básicas começou a se intensificar. Juros mais altos são um grande atrativo a estrangeiros. No novo cenário, eles passaram a ganhar menos e continuaram a correr o risco cambial de investir no País. Entre as principais Bolsas globais, a brasileira foi a que registrou a maior queda em dólares no acumulado do ano.