Controle de preços dos combustíveis não se justifica, diz chefe da Petrobras

Em meio a novos sinais de insatisfação de caminhoneiros e críticas sobre o alto preço dos combustíveis, o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, defendeu nesta quarta-feira (11) a liberdade para praticar preços de mercado.

"Combustíveis têm que ser tratados como qualquer outro produto", afirmou. "Não se justifica nenhum controle sobre o preço".

Em 2019, a Petrobras fez algumas alterações na aplicação de sua política de preços. Deixou de respeitar periodicidade para reajustes da gasolina e do diesel.

A empresa diz que permanece acompanhando as cotações internacionais -embora importadores de combustíveis a acusem de manter defasagem principalmente no caso da gasolina, que chegou a ficar 53 dias sem reajustes.

Castello Branco disse que as mudanças foram boas "tanto para a Petrobras quanto para o Brasil" e que a política será mantida. Ele argumentou que não há periodicidade definida em preços de outros produtos, como cerveja e carne, por exemplo.

"O controle de preços pertence ao museu das armas falidas contra a inflação", afirmou. "Não funciona nem no Brasil nem em nenhum lugar do mundo".

No início do ano, a empresa foi criticada por segurar reajuste no preço do diesel a pedido do presidente Jair Bolsonaro, diante de preocupação com a possibilidade de paralisação dos caminhoneiros.

Nos últimos dias, voltaram a circular em redes sociais chamados a nova paralisação, ainda não confirmada. O presidente da Petrobras diz que segurar o preço do diesel não resolve o problema dos caminhoneiros.

"O problema é o excesso de oferta. Mesmo se colocarmos o diesel a preços de Venezuela, não vai resolver nada".

Ele chamou de "irresponsável" a oferta de crédito subsidiado do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a compra de caminhões durante os governos petistas.