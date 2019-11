Consumidores cobram práticas socioambientais das empresas

Tornar o Planeta mais justo e sustentável é o objetivo de muitos usuários hoje em dia que, cada vez mais, buscam empresas que tenham uma preocupação com a questão socioambiental. Desta forma, ao desenvolver um negócio, é importante refletir sobre os impactos sociais e ambientais que ele gerará nas rotinas de produção quando estiver funcionando para ter respaldo dos consumidores da marca.

Entusiasta da causa socioambiental, o empresário Haroldo Rodrigues afirma que hoje em dia os usuários entendem mais que são agentes transformadores da sociedade, uma vez que buscam, no ato da compra, equilibrar as satisfações deles e os impactos negativos gerados para as relações sociais, economia e também meio ambiente.

Por este motivo, os consumidores cobram mais atenção das instituições para estas causa. Consequentemente, as empresas veem seu lucro ser afetado positivamente, e o negócio obter sucesso a longo prazo.

“A sociedade exige uma melhor qualidade do produto que consome. Quanto mais exigentes formos, mais as empresas reposicionarão. É uma questão de cidadania”.

Outro fator considerado essencial para o crescimento econômico de um negócio, além da preocupação com o socioambiental, é o investimento em tecnologias. Estas, destaca, facilitam e agilizam processos e qualificam as relações humanas, pois viabiliza a acessibilidade entre as pessoas.

“Atualmente, o indivíduo não precisa de uma cédula para realizar uma compra, uma vez que há moeda eletrônica”, pontua.

Menos30 Fest

Este é um dos assuntos a serem tratados na segunda edição do Menos30 Fest. Com o tema ‘Como se Faz um Futuro?’, o evento de cultura empreendedora e inovação promovido pela Rede Globo acontece no próximo dia 23, entre 10h e 19h, na Universidade de Fortaleza.

Serão oferecidos ao público debates, palestras, oficinas, mentorias e experimentações com o objetivo de explorar as múltiplas possibilidades trazidas pela revolução tecnológica, que transformará a forma como trabalhamos, produzimos conhecimento e nos relacionamos.

Ao longo do dia serão abordados, entre outros temas, inteligência artificial, análise de dados, internet das coisas, jornada do consumidor, construção de produtos digitais e propósito de marca.

Em apresentações de 20 minutos, os convidados vão compartilhar histórias inspiradoras sobre suas experiências no empreendedorismo. A programação terá 12 oficinas práticas sobre design thinking, marketing digital, programação, empreendedorismo social e plano de negócios, entre outros assuntos, além de uma feira de produtores locais e DJ em um espaço ao ar livre na Universidade de Fortaleza voltado para descompressão, networking e interação.