Consumidor pode comprar casa mais barata durante a Black Friday

Não é só de eletrônicos e comida que se faz uma Black Friday, disseram as construtoras. As promoções deste ano podem trazer vantagens aos consumidores que estão em busca de realizar o sonho da casa própria. O grupo Simpex e Desart e o grupo MRV aderiram ao período de promoções e ofertam benefícios desde condomínio grátis a menores preços nos imóveis.

MRV

Promovendo ações de Black Friday deste o último sábado (23), a MRV estende até o próximo sábado (30) o período de ofertas. Entre os benefícios ofertados pela construtora estão: descontos, condomínio grátis e menor taxa de juros.

Em empreendimentos na planta e em construção, os consumidores podem encontrar unidades com descontos especiais, com taxas de juros a partir de R$ 100. Já para algumas unidades prontas, os clientes poderão contar com um ano de condomínio grátis.

Além dessas vantagens, em parceria com o Uber, a construtora levará os clientes de motorista particular até uma loja participante.

Para saber mais e se cadastrar para o agendamento do motorista acesse mrv.vc/blackmrv.

Simpex e Desart

O grupo Simpex e Desart está com dois empreendimentos, Grand Reserva e Jonas Cardoso, na Black Friday. Neste período, a partir de R$ 449 mil é possível adquirir uma casa no condomínio Grand Reserva no Eusébio, que possui unidades de 132 m², com três suítes e quatro vagas.

Já para o Residence Jonas Cardoso, no Parque do Cocó, os apartamentos de 92m², com três suítes e um banheiro de serviço, estarão a partir de R$ 589 mil.