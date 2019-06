Consumidor não deve sentir reajuste da gasolina até que estoque nos postos seja renovado

Os consumidores não devem sentir os reajustes de preço aplicados pela Petrobras na gasolina e diesel até que os postos de combustível do Estado tenham o estoque esgotado. A perspectiva foi confirmada pelo assessor econômico do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) e consultor em petróleo e gás Bruno Iughetti.

No último dia 31 de abril, a Petrobras anunciou cortes de 7,1% no preço da gasolina e de 6% no preço do diesel. Os novos valores deveriam passar a vigorar a partir do dia 1º de maio nas refinarias da Estatal.

Além disso, segundo o assessor econômico do Sindipostos, Antônio José da Costa, e Bruno Iughetti, o reajuste sentido pelos consumidores nunca será igual ao que foi aplicado pela Petrobras. De acordo com ambos, a relação com as refinarias compõe apenas uma parte da construção dos preços dos combustíveis.

"Os reajustes realmente não chegam na revenda. O caminho percorre cabotagem, distribuição e outros passos. É muito longo. Esse preço nas refinarias é apenas um terço do preço final, que chega às bombas. A gente ainda tem 27% de álcool, 50% que é imposto, transporte e o varejo, então quando ela chega na ponta", disse Antônio José.

"Só depois de um período, depois que a gasolina antiga for consumida, que o consumidor vai ver esses repasses. Isso acontece porque não dar pra repassar se você tem a gasolina que o posto comprou com um preço caro. Há um período de adaptação dos preços que depende do estoque de cada posto", completou o assessor econômico do Sindipostos.

O período de adaptação mencionado por da Costa, geralmente, dura cerca de 5 dias, segundo o consultor Bruno Iughetti. O último reajuste anunciado pela Petrobras, com redução dos preços, foi no último dia 1 de maio. Contudo, Iughetti concordou que os reajustes nas bombas não serão, provavelmente, no mesmo patamar das atualizações feitas pela Petrobras.

Segundo Iughetti, a cadeia de produção, pelo ter um tamanho considerável, acaba influenciando demais a definição dos preços da gasolina e do diesel. O consultor afirma que 47% do valor dos combustíveis é relacionado aos impostos que incidem sobre eles.

"O reajuste é para chegar nos postos na hora que se esgotar os estoques comprados com o preço antigo, e isso acontece também com as distribuidoras. A partir do instante, e isso demora uns 4 a 5 dias, que os estoques se diluírem é que vai ser contemplado uma redução no preço das bombas, mas nunca vai chegar no patamar nas reduções da gasolina repassado pela Petrobras nas refinarias", explicou Iughetti.