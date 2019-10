Consumidor com dívida de R$ 14 mil renegocia valor em 5 parcelas de R$ 100 em mutirão

Através da participação de um evento voltado para negociação de dívidas em Fortaleza, um consumidor conseguiu negociar um débito de R$ 14 mil em 5 parcelas no valor de R$ 100. De acordo com informações do Procon, as empresas retiram os juros e ainda oferecem descontos de até 97%, o que facilita a negociação para os endividados. O mutirão iniciou nesta segunda-feira (07) e segue até sexta-feira (11).

“Eu estava devendo R$ 14 mil e pouco. E eu achei que ia pagar mais, mas já está de bom tamanho o acordo que eu consegui. E eu não fiz praticamente nenhuma negociação, o pessoal do mutirão que fez todo o trabalho. Agora eu estou tranquilo, porque não tem coisa melhor no mundo do que ter o nome limpo”, diz José Herneque, autônomo.

José renegociou dívida em mutirão do Procon, que segue em atendimento gratuito até sexta-feira (11)

Perfil

A diretora do órgão, Cláudia Santos, acrescenta que o perfil dos consumidores que estão participando do mutirão indica que eles possuem mais de uma dívida. “Nós verificamos que o consumidor tem no mínimo três dívidas. Também vimos pessoas com mais de 5 dívidas. Então, esse consumidor já perdeu a condição de pagamento, além dos juros, que dificulta ainda mais o pagamento”, afirma.

Conforme Santos, as empresas estão dispostas a retirar alguns encargos incluídos nos valores das faturas, como juros e multas. “Elas estão dispostas a negociar a dívida de acordo com a capacidade econômica dos consumidores”, acrescenta. Já foram realizados cerca de 1.200 acordos no evento. São disponibilizadas 400 senhas diariamente.

Serviço

A ação segue até a próxima sexta-feira (11), das 8h às 17h, no Ginásio Paulo Sarasate, na Capital.

Para participar do mutirão, basta apresentar os originais do RG, do CPF, do comprovante de residência na capital cearense e um documento que comprove a dívida, como faturas do cartão de crédito, cheque especial e contrato com o banco.