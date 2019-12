Construção de galpões industriais no semiárido cearense vai gerar 1.315 empregos

Mais cinco municípios cearenses serão beneficiados com a geração de novos empregos e renda para a população. O Governo do Ceará, por meio da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), assinou, na tarde desta terça-feira (17), cinco convênios para a construção de galpões industriais nos municípios de Boa Viagem, Pentecoste, Irauçuba, Icó e Umirim.

Conforme o presidente da Adece, Eduardo Neves, R$ 10,7 milhões serão investidos pela Agência nas obras. “Os imóveis serão cedidos em regime de comodato e, em contrapartida, as prefeituras doaram terrenos para as construções. Essa é uma parceria que tem dado certo e assim vamos gerando empregos com novas indústrias e expandindo aquelas já existentes. A maioria das empresas em questão atuam no setor calçadista, nossa maior vocação. No entanto, ainda há investimentos nas áreas de economia da saúde e de autopeças”, comenta.

As regiões contempladas terão forte potencial para expandir o desenvolvimento econômico, segundo Nelson Martins, assessor Especial de Relações Institucionais da Casa Civil.

“Momento de muita importância e alegria para o Ceará, porque se você for imaginar qual é a maior demanda da população hoje, sem dúvida será e de um emprego. Então quando temos a oportunidade de num mesmo dia assinar cinco parcerias com municípios que ficam na região semiárida do Ceará, onde a seca é muito forte e as dificuldades são muito grandes, e que vão gerar 1.315 empregos diretos, só temos que comemorar. Quero parabenizar não apenas os prefeitos e prefeitas, mas também a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará e ao secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Maia Júnior”, afirma.

Estrutura

No município de Boa Viagem, um galpão de mil metros quadrados (m²) abrigará a fábrica de calçados Terra Quente. A empresa prevê a geração de 150 empregos diretos com um investimento de R$ 525 mil.

Já em Pentecoste, o galpão industrial de 1,5 mil m² a ser construído pela Adece receberá a indústria calçadista Becker. Com investimento de R$ 2 milhões, a empresa deve gerar 300 empregos diretos.

A empresa A.J. Alves Calçados será instalada em uma estrutura de 1,5 mil m² no município de Irauçuba. A indústria prevê a geração de 100 empregos diretos na fase inicial, 450 após 12 meses de funcionamento e 800 oportunidades de trabalho formais depois de 24 meses. O aporte total da empresa será de R$ 25 milhões na construção da fábrica.

Uma reforma com o objetivo de ampliar e adequar um galpão para atender as necessidades de expansão da empresa GloboDesc Indústria de Produtos Médicos Hospitalares LTDA. será realizada pela Adece em Icó. A empresa, que pretende investir R$ 20,5 milhões, prevê gerar 65 empregos diretos inicialmente, chegando a 165 postos de trabalho na fase de expansão.

Em Umirim, a construção de dois galpões com área de 1,5 mil m² cada vai abrigar a fabricante de peças e acessórios para veículos Bastos Juntas. Com previsão de 300 empregos diretos, a empresa deve investir R$ 6 milhões.

“O governador Camilo Santana tem sempre nos orientado a fazer o desenvolvimento econômico pensando no interior do Ceará, pois a grande maioria da população vive em Fortaleza e na região Metropolitana. Então é sempre um desafio buscar novos empreendimentos e localizá-los no interior cearense, e a ocasião de hoje nos deixa feliz e prova que nosso trabalho vem dando muito resultado, pois somados a esses mais de 1.300 empregos, já passamos de 4 mi empregos gerados no interior do Ceará”, acrescenta Neves.