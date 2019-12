Construção civil no cresce 4,4% no terceiro trimestre e impulsiona segmento de corretores

O setor da construção civil no Brasil cresceu 4,4% no terceiro trimestre, ante o resultado do terceiro trimestre de 2018. Após 20 trimestres seguidos de retração, o setor, que serve como termômetro para investimentos e emprego, começou a mostrar recuperação no segundo semestre deste ano. No ano, a construção civil cresce 1,3%, impulsionada pela expansão do crédito imobiliário. Puxado por esse movimento, o Ceará ganhou 453 novos corretores de imóveis, de janeiro a novembro, segundo dados do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Ceará (Creci-CE).

“O brasileiro está mais confiante e a categoria preparada para absorver essa demanda que é a realização do sonho da casa própria”, destaca o presidente do Creci-CE, Tibério Benevides. Atualmente, o Ceará possui cerca de 13 mil profissionais corretores de imóveis inscritos no Creci e mais de mil imobiliárias em atividade. A entidade ressalta que o motor desse segmento é uma combinação de ganho de renda da população, confiança do empresariado e das famílias.

“Sabemos que muitos estão buscando a compra da casa própria, porque, com a queda dos juros, as pessoas começam a ver vantagens no financiamento de longo prazo. Isso vai ficar mais claro no ano que vem, pois haverá mais lançamentos de condomínios residenciais”, diz Benevides.