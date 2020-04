Congelar salário de servidores traria economia de até R$ 100 bi

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, disse nesta terça-feira, 28, que o congelamento dos salários dos servidores de governos estaduais e prefeituras por 18 meses pode trazer uma economia de R$ 80 a R$ 100 bilhões.

"A economia não chega ao valor comentado (de R$ 180 bilhões) porque o governo federal já não daria aumento para os servidores nesse período", explicou, em videoconferência organizada pelo banco BV.

O congelamento dos salários do funcionalismo nas três esferas da administração é uma contrapartida negociada pelo governo com o Congresso no projeto de ajuda financeira da União a Estados e municípios.

"Os governos regionais têm um crescimento automático da folha de pessoal todo ano, de no mínimo 7% ou 8%. Quando se coloca uma trava como contrapartida, a economia chega a R$ 60 bilhões a R$ 70 bilhões por ano. Como a medida valeria por 18 meses, essa economia nos governos regionais seria entre R$ 80 bilhões e R$ 100 bilhões", completou.