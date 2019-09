Confira os principais pontos da MP da Liberdade Econômica

Na primeira cerimônia pública desde a cirurgia para correção de uma hérnia, o presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta sexta-feira a MP da Liberdade Econômica. A lei reduz burocracias para empresa, como exigência de alvarás e licenças para atividades de baixo risco e pequenos negócios, mas teve sua principal mudança retirada: a autorização para trabalho aos domingos e feriados. Agora, o governo estuda propor outro projeto para tratar de temas que não foram aprovados pelo Congresso, como o incentivo a abertura de empresas e a flexibilização das leis trabalhistas.

Em discurso, ao sancionar a MP, Bolsonaro disse que a nova lei "vai mudar e muito a nossa economia". "Tenho falado com Paulo Guedes (ministro da Economia). Devemos estudar um projeto, não para ‘meu primeiro emprego’, mas para a ‘minha primeira empresa"’, declarou. A ideia, segundo Bolsonaro, é dar segurança jurídica para a abertura de uma empresa e, se o negócio não vingar, fechá-la sem que o empreendedor tenha de "fugir para não ser preso".

Com a nova lei, o governo espera criar 3,7 milhões de empregos e aumentar o Produto Interno Bruto (PIB) em até 7% nos próximos dez anos, disse o secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Paulo Uebel. "(A lei) Não resolve todos os problemas, mas dá o norte certo que nós queremos", disse.

Principais pontos da Liberdade Econômica

Alvarás e licenças

Isenção para negócios de baixo risco, como bares, borracharias e startups

Controle de ponto

Exigência de anotação do ponto para empresas com mais de 20 funcionários - atualmente, o mínimo são dez; Permite o ponto por exceção, em que o registro só é feito quando o horário de trabalho fugir do habitual

Carteira de trabalho

Será emitida preferencialmente em meio eletrônico

Inspeção prévia de segurança

Revoga dispositivos da CLT, entre eles um que exigia inspeção prévia de segurança e medicina do trabalho para início de atividades

Patrimônio de empresas

Somente o patrimônio social da empresa responderá por dívidas, sem confundir com o patrimônio do titular, exceto em casos de fraude

Abuso do poder regulatório

Empresário terá embasamento para questionar abusos, em casos que limitem a concorrência. Fica vedado ao poder público tomar ações que favoreçam a concentração de mercado etc.

Digitalização

Documentos podem ser guardados em meios digitais desde que seja possível comprovar sua autenticidade

Empresa de uma pessoa

É permitida empresa com um sócio, sem requisito de capital mínimo

eSocial

Será substituído por sistema simplificado

Fundo soberano

Extingue a poupança pública criada para amenizar efeitos de crise