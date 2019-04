Confira os cuidados básicos para manter um negócio; entenda mais

Quem deseja ter o próprio negócio precisa sempre adquirir conhecimentos para compreender as novas tendências do mercado.

De acordo com Alice Mesquita, analista do Sebrae Ceará, muitos empreendedores têm uma segurança excessiva em algumas decisões administrativas no negócio e podem acabar com prejuízos. Além disso, outros cuidados importantes devem ser colocados em evidência para quem quer alavancar o negócio ou manter a estabilidade da empresa.

Confira mais detalhes abaixo;

Circuito do Empreendedorismo do Ceará

Com o intuito de estimular o espírito empreendedor, apresentar histórias inspiradoras e encorajar o desenvolvimento de ideias inovadoras e criativas, o Sistema Verdes Mares criou o Circuito de Empreendedorismo do Ceará, uma experiência que levará para dentro de empresas cearenses, jovens e adultos que que têm sede de conhecimentos do mundo dos negócios.