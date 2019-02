Confira o horário de funcionamento de diversos serviços no Carnaval

O período do Carnaval traz mudanças no horário de funcionamento de diversos serviços no Ceará, incluindo públicos e privados. Uma das mudanças diz respeito às agências bancárias, que ficarão fechadas durante a segunda e a terça-feira, voltando a funcionar somente na quarta-feira de cinzas, com horário reduzido, a partir das 12h. Confira os outros segmentos.

Shoppings

A partir do dia 03 (domingo) a 05 (terça-feira) de março, as lojas estarão fechadas e, na quarta-feira de cinzas (06), os lojistas irão trabalhar a partir das 12h. Os setores de alimentação, cinema e lazer terão funcionamento normal.

Bancos

As agências bancárias estarão fechadas durante segunda (04) e terça-feira (05), segundo informações da Federação Brasileira de Bancos. Na quarta-feira de cinzas (06), os bancos irão funcionar normalmente a partir das 12h. Apesar disso, os consumidores poderão utilizar os caixas eletrônicos das unidades para realizar operações simples, como saques e transferências.

Supermercados

As lojas irão funcionar normalmente, sem nenhuma alteração nos horários, segundo informações da Associação Cearense de Supermercados.

Postos de combustíveis

Os postos irão funcionar normalmente durante o período de Carnaval, segundo informou o Sindipostos. O horário de cada posto é facultativo, mas eles são obrigados a funcionar das 6h às 20h.