Confira dicas para um home office mais produtivo

Na procura de como conter a propagação do coronavírus, muitas empresas do País adotaram o regime de teletrabalho, ou "home office". A busca pela produtividade é um dos problemas mais recorrentes neste modelo de trabalho, pois as distrações da casa são um desafio para o trabalhador.

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) reuniu uma série de especialistas para dar algumas dicas de como se aperfeiçoar neste regime de trabalho em tempos de pandemia.

Confira as dicas:

1. Manter a rotina

Ter uma rotina é uma das melhores formas para conseguir cumprir os prazos, mesmo longe do ambiente de trabalho da empresa/organização. Acordar sempre no mesmo horário, manter as pausas de ir ao banheiro, comer e beber água, pode auxiliar o colaborador neste período.

2. Local de Trabalho

É recomendado que o trabalhador separe um local específico de sua casa para realizar as atividades laborais. Para isso, é preciso identificar quais são suas ferramentas de trabalho, o espaço necessário e separar tudo o que será utilizado. Isso ajuda a evitar distrações e interromper a linha de raciocínio durante o período do serviço.

3. Planejamento

É importante que o colaborador tenha uma prioridade de tarefas, pois outras atividades podem surgir ao longo da semana. Anotar essa relação em cadernos, agendas ou aplicativos, pode auxiliar.

4. Manter os horários

É importante que o colaborador evite dar conta do expediente em um horário mais tarde, para depois compensar, pois a médio e longo prazo essas pequenas alterações tendem a se tornar uma nova rotina.

5. Vestimenta

Outra questão importante é a roupa a ser usada. É preciso se manter confortável, porém não muito. A apresentação pessoal e também da própria casa (limpeza e organização) fazem diferença no rendimento.