Confira as principais perguntas e respostas sobre o saque do FGTS

O Governo Federal anunciou no último dia 24 de julho que vai liberar o saque do saldo das contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e a medida de injeção de recursos na economia brasileira ainda ainda é objeto de dúvida para o trabalhador brasileiro.

Conforme anunciado pelo Ministério da Economia do governo de Jair Bolsonaro, a liberação de recursos deve injetar R$ 42 milhões na economia, sendo R$ 30 bilhões em 2019 e R$ 12 bilhões em 2020. Para sanar os principais questionamentos, o Diário do Nordeste preparou uma série de perguntas e respostas sobre o assunto.

Como vai funcionar o saque do FGTS?

É necessário deixar claro que serão duas modalidades de retirada: saque imediato e o saque-aniversário. No saque imediato, será liberado o valor de R$ 500 por conta. Já no saque-aniversário, o valor a ser retirado vai depender do saldo. O governo divulgou uma tabela de alíquotas de retirada de acordo com a faixa de saldo de cada conta.

No saque imediato, que tiver conta na Caixa Econômica Federal terá o dinheiro creditado automaticamente. Portanto, quem não quiser retirar o recurso deverá informar ao banco.

Já no saque-aniversário, o trabalhador deverá informar à Caixa que quer receber os valores anualmente.

Vale a pena sacar o FGTS?

Economistas avaliam que o saque imediato é uma oportunidade interessante, já que o dinheiro que fica no fundo rende algo em torno de 3%, abaixo de outras aplicações como a Caderneta de Poupança e o Tesouro Selic.

A orientação é sempre buscar o pagamento de dívidas, sobretudo as que possuem juros mais altos, a exemplo do cartão de crédito. Caso o valor da dívida seja maior que R$ 500, vale tentar renegociar para "estancar as taxas" e utilizar o dinheiro como entrada.

Quando se trata do saque-aniversário, alguns economistas avaliam a retirada como arriscada. Isso porque se o trabalhador optar pela modalidade e for demitido, não poderá sacar os recursos da conta e ficará apenas com a multa rescisória de 40% sobre o valor total.

Quando começa o saque do FGTS?

De acordo com o Governo Federal, os saques imediatos serão liberados em setembro. A Caixa Econômica Federal deve divulgar, neste início de agosto, um cronograma de saques organizado.

O saque-aniversário deve começar em abril de 2020, conforme o seguinte cronograma:

Nascidos em janeiro e fevereiro receberão de abril a junho;

Nascidos em março e abril receberão entre maio e julho;

Nascidos em maio e junho receberão entre junho e agosto;

Nascidos a partir de junho recebem no mês de seu aniversário.

Posteriormente, a retirada conhecida como saque-aniversário ocorrerá uma vez por ano, sempre no primeiro dia útil do mês de aniversário até o último dia útil dos dois meses subsequentes.

Quem pode sacar o FGTS pelas novas regras?

Trabalhadores com contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço poderão retirar o dinheiro nas duas modalidades de saque. A medida vale para todas as contas com saldo.

Se eu sacar os R$ 500 reais, meu FGTS ficará bloqueado por dois anos?

Se o trabalhador fizer a retirada do dinheiro na opção de saque imediato, o FGTS não ficará bloqueado por dois anos.

Este é o caso do saque-aniversário. Nesta opção, o trabalhador que for demitido em um período de dois anos terá acesso apenas à multa de 40% sobre o valor total.

E se eu me arrepender do saque-aniversário?

Vale lembrar que o trabalhador que optar pelo saque-aniversário só poderá deixar de aderir à modalidade em dois anos.

Por exemplo, quem fazer aniversário em março e sacar o dinheiro em maio de 2020 somente poderá retornar ao saque-rescisão a partir do 25º mês após a retirada.

Se eu optar pelo saque-aniversário, ainda vou poder uar o FGTS para a compra da casa própria?

Sim. O trabalhador ainda poderá retirar o dinheiro do FGTS para a aquisição da casa própria, em caso de doenças graves ou falecimento do titular da conta e para a aposentadoria. As demais hipóteses previstas em lei para a retirada do dinheiro também continuam valendo.

Como faço para consultar o saldo da minha conta do FGTS?

É possível consultar o saldo pelo site da Caixa ou pelo site do FGTS. O trabalhador pode ainda baixa o aplicativo FGTS, disponível para Android, iOS e Windows. Há ainda a opção de recebimento das informações por e-mail ou mensagens de texto no celular. O trabalhador também pode fazer a consulta em uma das agências Caixa.