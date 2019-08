Confira as 17 estatais que serão privatizadas pelo governo Bolsonaro

O governo Jair Bolsonaro anunciou na noite de ontem (20) que vai privatizar pelo menos 17 estatais. De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, outras empresas deverão ser privatizadas no ano que vem e elogiou a fusão da Embraer com a Boeing, afirmando ser ideal que esse tipo de operação ocorra em outras duas ou três empresas brasileiras.

Desde o início da gestão, o governo Bolsonaro já privatizou oito empresas.

O portal Poder360 antecipou a lista de privatizações que deve ser anunciada hoje (21). Confira quais são as estatais: