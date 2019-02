Confiança do empresário cearense sobe 9% no primeiro bimestre

Pela primeira vez desde junho do ano passado, o índice que mede a confiança do empresário cearense voltou ao campo que indica otimismo (acima de 100 pontos). No bimestre janeiro-fevereiro, o Índice de Confiança do Empresário (ICE), divulgado nesta quarta-feira (13) pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE), subiu 9% ao passar de 96,7 pontos em novembro/dezembro para 105,4 pontos na medição atual.

Apesar do crescimento, o ICE deste bimestre ainda fica ligeiramente abaixo do índice observado em igual período de 2018, quando chegou a 105,9 pontos. O resultado é fruto de alta de 18% na confiança sobre a situação presente e avanço de 8,7% em relação ao sentimento sobre a situação futura.

Investimentos

O Índice de Investimentos das Empresas (IIE) também apresentou alta no primeiro bimestre de 2019. De acordo com a Fecomércio-CE, houve alta de 3%.

A maioria dos empresários está otimista em relação ao próprio setor de atividade nos próximos meses. Enquanto 10,7% acreditam que a situação será pior, 89,2% visualizam momentos melhores. Apenas 0,1% acredita em momentos muito melhores.

maioria dos empresários do comércio está otimista em relação ao próprio setor de atividade nos próximos meses

O faturamento também deve crescer para 86,9% dos entrevistados. Outros 6,5% acreditam que irá cair nos próximos seis meses e 5,2% visualizam uma queda acentuada. Apenas 1,5% espera aumento acentuado do faturamento.