Confiança do comércio sobe 2,3 pontos em julho ante junho, revela FGV

O Índice de Confiança do Comércio (Icom) subiu 2,3 pontos na passagem de junho para julho, aos 95,5 pontos, informou nesta quinta-feira (25), a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O resultado representa o segundo avanço consecutivo, embora ainda insuficiente para mudar a tendência da média móvel trimestral, que recuou pelo quinto mês seguido, -0,4 ponto em julho, frisou a FGV.

"O segundo semestre começa com resultados positivos na confiança do comércio. A melhora dos indicadores de situação atual mostra que os empresários percebem alguma evolução no ritmo de vendas do setor no mês, mas vale ressaltar que o patamar se mantém baixo", avaliou Rodolpho Tobler, coordenador da Sondagem do Comércio no Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.