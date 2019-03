Confiança do comércio cai 3,2 pontos em março ante fevereiro, diz FGV

O Índice de Confiança do Comércio (Icom) caiu 3,2 pontos na passagem de fevereiro para março, descendo a 96,8 pontos, informou nesta quinta-feira (28), a Fundação Getulio Vargas (FGV).

É o menor nível do indicador desde outubro do ano passado quando ficou em 94,4 pontos. Em médias móveis trimestrais, o indicador cedeu 2,8 pontos, após de seis meses de altas consecutivas, informou a FGV.

Para explicar o movimento, a FGV citou, em nota, uma "cautela" dos comerciantes em relação à perspectiva de vendas.

"Os primeiros resultados da confiança do comércio em 2019 sugerem certa frustração e cautela dos empresários com o andamento do ritmo das vendas. As quedas dos índices, tanto de situação atual quanto de expectativas, reforçam o cenário de lenta recuperação do setor influenciado pelo elevado nível de incerteza e do arrefecimento da confiança dos consumidores", diz o texto.

Em março, o Icom caiu em nove dos 13 segmentos pesquisados pela FGV. Além disso, houve piora tanto na percepção dos empresários com relação ao momento presente quanto nas expectativas.

O Índice de Situação Atual (ISA-COM) caiu 4,2 pontos, para 89,0 pontos, menor valor desde maio de 2018 (88,9 pontos). Já o Índice de Expectativas (IE-COM) recuou 2,2 pontos, ao passar de 106,8 pontos para 104,6 pontos, patamar próximo ao observado em novembro de 2018 (104,8).

Com os resultados de março, o Icom médio do trimestre teve alta em relação ao trimestre anterior, porém em ritmo muito abaixo do observado no quarto trimestre de 2018.

"A alta no trimestre decorre apenas da melhora do Índice de Expectativas. A queda do ISA-COM no trimestre e a recente calibragem nas expectativas sugerem que o ritmo de vendas não tenha ocorrido como era esperado para o 1º trimestre de 2019 e a velocidade da recuperação do setor deve se manter lenta", diz a nota da FGV.

A coleta de dados para a edição de março da Sondagem do Comércio foi realizada entre os dias 1º e 26 do mês e obteve informações de 849 empresas.