'Conexão SVM em Casa' desta quarta (27) esclarece dúvidas sobre suspensão de jornada e salários

Convidados vão esclarecer principais dúvidas sobre a Medida Provisória que permite suspensão de jornadas

A redução de jornada de trabalho e salários, além da suspensão de contrato previstas na Medida Provisória 936, adotada por várias empresas no Ceará, é o assunto do Conexão SVM em Casa da próxima quarta-feira (27). O superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Ceará, Fábio Zech, e o auditor-fiscal Daniel Arêa, chefe da Fiscalização do Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho no Ceará, participam da live esclarecendo dúvidas sobre os principais pontos do texto.

A Medida Provisória 936 foi editada pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 1º de abril, autorizando o corte de salários e de jornadas de trabalhadores durante a crise provocada pelo novo coronavírus. Os trabalhadores afetados recebem uma compensação do governo que pode chegar a 100% do que receberiam de seguro-desemprego em caso de demissão.

Desde que as empresas começaram a aderir, a Superintendência Regional do Trabalho no Ceará (SRT-CE) vem recebendo denúncias sobre fraudes: algumas empresas adotam a suspensão de jornada e de salários, mas o funcionário segue dando expediente normalmente. Até a semana passada, a SRT-CE já havia registrado 55 denúncias do tipo em Fortaleza.

Conexão SVM em Casa

O Conexão SVM em casa é um projeto do Sistema Verdes Mares que promove lives sobre assuntos relevantes diante da pandemia do novo coronavírus. A conversa será transmitida pelas redes sociais do Diário do Nordeste, como YouTube, Facebook e Instagram.

Dúvidas sobre a Medida Provisória 936 e como ela afeta empregados e empregadores podem ser enviadas pelas redes sociais do Diário do Nordeste.