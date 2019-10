Concursos no Ceará têm 3,2 mil vagas abertas e pagam até R$ 13,1 mil; lista

Os concurseiros que sonham com emprego público têm 3,2 mil oportunidades abertas no Ceará com salários que variam de R$ 1.010,00 e chegam a R$ 13.150,00.

Desses, sete são concursos realizados por órgãos do Ceará, enquanto o certame para o Censo 2020 do IBGE, que soma 2,6 mil vagas, traz 127 vagas para o Ceará.

1. Aquiraz

Vagas: 80

Já podem ser efetuadas as inscrições para o concurso de Aquiraz. Quando contratados, os profissionais deverão desempenhar atividades em carga horária de 20h e 40h semanais, com salários que alternam entre R$ 1.010,00 a R$ 2.256,30 por mês.

2. São Gonçalo do Amarante

Vagas: 1.568

A Prefeitura de São Gonçalo do Amarante anuncia as inscrições do concurso público, destinado ao preenchimento de 1568 vagas, sendo 392 para vagas ofertadas e 1176 de cadastro de reserva, para profissionais de nível Médio e Superior.

O período de trabalho é de 20h a 40h semanais com vencimentos a ser recebido variando no valor de R$ 1.011,87 a R$ 6.813,18. As inscrições podem ser realizadas até o dia 23 de novembro de 2019

3. Redenção​

Vagas: 910

Estão abertas até o dia 24 de novembro as inscrições para o concurso público da Prefeitura Municipal de Redenção, na Região do Maciço de Baturité. São 310 vagas para admissão imediata e outras 600 para cadastro reserva. O salário é de até R$ 2.420.​

4. Senador Pompeu​​

Vagas: 68

Os salários chegam até R$ 10 mil para o concurso público de Senador Pompeu. Há vagas em diversas áreas, e o custo da inscrição varia de R$ 79 a R$ 130.​ As inscrições seguem até 21 de novembro.

​

5. Quixeramobim​

Vagas: 400

No Sertão Central, a Prefeitura de Quixeramobim divulgou edital de concurso público com 400 vagas, sendo 184 para contratação imediata e as demais para o cadastro de reserva. Os salários chegam a R$ 8 mil para as vagas de nível médio, e as inscrições podem ser feitas até 6 de novembro.​

6. Sobral​

Vagas: 18

Em Sobral, na região Norte do Ceará, o concurso público municipal tem 18 vagas para vagas efetivas na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico (STDE) e no Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). Os salários variam entre R$ 1,4 mil e R$ 4.160,40.​ As inscrições seguem até 14 de novembro.

​

7. UFC​

Vagas: 29

A Universidade Federal do Ceará (UFC) anunciou edital para concurso público com 29 vagas, entre níveis médio e superior. Os salários chegam a R$ 4,6 mil e há colocações para os campi de Fortaleza, Crateús, Russas e Quixadá.​

"Vou ter que fazer concurso novo para a Polícia Civil", declarou Camilo à Rádio Verdes Mares no primeiro semestre deste ano. Arquivo

Concursos previstos para 2020

Assembleia Legislativa do Ceará

Vagas: 100

O concurso da Assembleia Legislativa do Ceará prometeu a realização de um concurso público com 100 vagas e salários de R$ 4,5 mil. O período de inscrição e o edital ainda não foram divulgados, mas o poder legislativo afirmou que a verba destinada ao concurso já está garantida.​

​

Polícia Civil do Ceará​​

Vagas: 1.496

O edital do novo concurso da Polícia Civil do Ceará tem previsão de publicação em novembro, segundo o secretário de Segurança Pública e Defesa social do Estado, André Costa. A seleção foi anunciada em julho pelo governador Camilo Santana.

Para dar início ao certame, o próximo passo é definir a banca organizadora, o que deve ocorrer em breve. ​ O concurso, segundo Camilo Santana, será os cargos de delegado, escrivão e inspetor, e deve oferecer de 1.496 oportunidades.​