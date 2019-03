Concurso público de Brejo Santo tem 179 vagas e salário de até R$ 9,7 mil 

A Prefeitura de Brejo Santo, interior do Ceará, divulgou edital de concurso público com 179 vagas e vencimentos que podem chegar a R$ 9,7 mil, para jornada de trabalho semanal que varia de 20 a 40 horas. Há oportunidades para profissionais de níveis fundamental, médio e superior. Confira aqui o edital.

Os candidatos interessados devem fazer a inscrição no período entre 13 de março e 8 de abril, no site da Universidade Regional do Cariri (Urca), responsável pela realização do concurso.

A taxa de inscrição custa de R$ 100 a R$ 150, dependendo da vaga que o candidato disputa. Os candidatos serão selecionados por meio de prova objetiva e análise de títulos. Alguns cargos exigem também avaliação física.

As provas serão aplicadas em 5 de maio, em Brejo Santo. O local do exame de cada candidato será divulgado após o período de inscrição.

O concurso tem prazo de validade de dois anos, contados a partir da convocação dos aprovados, e pode ser prorrogado por mais dois anos.

Há vagas para os cargos de Advogado; Agente Administrativo; Agente de trânsito; Analista Ambiental; Assistente Social; Atendente Médico; Auditor Fiscal; Auxiliar de Consultório Dental - Técnico em Saúde bucal; Auxiliar de Farmácia; Auxiliar de Nutrição; Auxiliar de Secretaria; Auxiliar de Serviços gerais; Coveiro; Enfermeiro Geral; Enfermeiro PSF; Fiscal Ambiental; Fiscal de Obras; Fiscal de Tributos; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Guarda Municipal; Inspetor Sanitário; Médico Clínico Geral; Médico PSF; Médico Psiquiatra; Motorista de ambulância; Motorista de carro Pipa; Nutricionista; Odontólogo PSF; Operador de Caçambas; Operador de Pá Carregadeira; Pedagogo; Porteiro; Psicólogo; Secretário Escolar; Técnico de Enfermagem; Veterinário do Sistema Municipal de Inspeção e Vigia.