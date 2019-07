Concessionários veem vendas de carros mais fracas e reduzem projeção para 2019

Concessionários revisaram para baixos suas projeções para as vendas de novos veículos neste ano, com expectativas mais fracas na comercialização à pessoa física, informou a Fenabrave (associação do setor) nesta terça-feira (2).

Em janeiro, a entidade previa um aumento de 11,2% no licenciamento de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, número que foi mantido praticamente igual em abril. Agora, porém, a projeção é de um avanço de 8,4%, somando 2,8 milhões de veículos.

As vendas de carros de passeio, cuja alta estimada anteriormente era de 10,34%, passaram para 7,48%. No primeiro semestre, forem licenciados 1,3 milhão de veículos, considerando os quatro segmentos, uma alta de 12% ante igual período de 2018.

Em junho, porém, as vendas caíram 9% na comparação com maio. A participação de carros e comerciais leves no acumulado do ano reduziu de 66,6% dos licenciamentos para 65,1%. Enquanto isso, ônibus e caminhões aumentaram sua fatia de 2,3% para 3,1%.