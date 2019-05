Concessionária do Aeroporto disponibiliza novo acesso viário ao terminal nesta quinta-feira

Um novo acesso viário ao terminal estará disponível aos passageiros a partir desta quinta-feira (16). A informação foi divulgada nesta quarta-feira (15) pela Fraport Brasil, concessionária do Aeroporto Internacional de Fortaleza.

Em nota a Fraport comunicou que "o novo viaduto está localizado após a entrada das locadoras de veículos e do Terminal de Cargas Internacional e levará os passageiros e usuários ao piso de check-in e desembarque". O acesso atual tem previsão de ser desativado no dia 20 de maio para que sejam iniciadas novas obras.

Com a modernização do terminal já existente, a partir desta sexta-feira (17) os passageiros de voos internacionais do Fortaleza Airport passarão a ter mais espaço no acesso ao embarque internacional. "A área ampliada abriga o controle de segurança e passaporte e contará com mais um equipamento de Raio-X para inspeção".

A Fraport afirma, ainda, que as obras de ampliação do Aeroporto de Fortaleza já estão 70% concluídas e mantém o prazo de entrega do novo terminal para maio do próximo ano.