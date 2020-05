Complexo Santa Casa de Misericórdia de Sobral oferta vagas de emprego

O Complexo Santa Casa de Misericórdia de Sobral está reforçando seu quadro de funcionários e está com vagas de emprego abertas para diferentes cargos no hospital geral.

As vagas ofertadas contemplam Auxiliar de Escritório, Assistente Administrativo, Agente de Limpeza e Copeira. Para enviar currículos, os interessados devem se cadastrar na aba “Trabalhe conosco” no site do hospital.

Editais

O Hospital também está selecionando, por meio de editais, Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros especialistas em Obstetrícia e Urgência e Emergência. As inscrições podem ser feitas até amanhã (13), através do site. Informações referentes às próximas etapas da seleção serão divulgadas nos dias 19 e 20 de maio.