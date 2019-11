Companhias aéreas oferecem descontos na semana da Black Friday

Três companhias aéreas que operam voos em Fortaleza já estão com promoções planejadas para a Black Friday deste ano. São elas Gol, Latam Brasil e Air Europa - que inicia no dia 20 de dezembro voos para Madri (Espanha).



A Gol está com promoções para voos internacionais até esta segunda-feira (25) na campanha "Esquenta Black Friday". Saindo de Fortaleza a empresa está com ofertas para Buenos Aires, com preços a partir de R$ 1.430,06, incluindo as taxas.

A companhia ainda tem ofertas para Orlando, a partir de R$ 2.334,80, também com as taxas de embarque inclusas. A Gol informou que até o fim deste mês haverá outras iniciativas para a Black Friday.

Para as duas promoções, o passageiro precisa verificar no site a disponibilidade de voos para conseguir comprar com valores especiais.

Latam

Desde sexta-feira (22), a Latam Airlines está com uma campanha especial para a Black Friday, oferecendo aos clientes diversas promoções em todas as suas unidades de negócio. Até quarta-feira (27), Latam Airlines, Latam Travel e Latam Pass participam de uma única dinâmica que irá comercializar passagens aéreas, pacotes completos, resgates e benefícios com pontos.

A campanha convida os consumidores a compartilharem nas redes sociais (Facebook e Twitter) as ofertas que gostariam de ter com a Latam durante a Black Friday, sejam destinos com descontos para viajar ou vantagens em produtos e serviços exclusivos com parceiros.

"Com a participação dos consumidores utilizando a hashtag #BlackFridayLATAM, a empresa poderá avaliar seus desejos e escolher diversas opções para aplicar descontos e vantagens especiais durante a semana da Black Friday Latam", informou a empresa.

Em cada um dos dias da ação haverá um produto diferente participando da campanha. Entre os dias 22 e 25 de novembro, os produtos escolhidos serão promocionados com passagens aéreas exclusivas da Latam Airlines.

No dia 26, será a vez da Latam Travel oferecer opção de pacote para um dos destinos mais buscados pelos clientes.

"Por fim, no dia 27, o Latam Pass entra na dinâmica, oferecendo condições especiais para o cartão Latam Pass Itaucard, além do resgate com pontos de produtos, serviços e passagens da Latam, sempre com descontos exclusivos. Para o dia da Black Friday, que neste ano acontece em 29 de novembro, a Latam também prepara ações exclusivas para os clientes e em breve comunicará todas as novas condições e ofertas imperdíveis", completa nota da empresa.

Air Europa

A companhia espanhola, Air Europa, ainda nem iniciou os voos entre Fortaleza e Madri e já vai começar a campanha da Black Friday. De acordo com Gonzalo Romero, gerente geral da Air Europa no Brasil, do dia 25 (segunda-feira) até dia 2 de dezembro, haverá uma promoção de tarifas especiais com desconto de 15%.

"Você pode comprar o seu voo com desconto de 15%. Além disso, também teria a possibilidade de parcelar a compra até 12 vezes sem juros com os principais cartões de crédito", completa.

As companhias Azul, TAP, Air France-KLM e Cabo Verde Airlines, ainda não iniciaram suas promoções de Black Friday.