Companhia dos EUA diz negociar parceria com a Gol Linhas Aéreas

O American Airlines Group disse nesta sexta-feira (11) que está negociando uma possível parceria com a Gol.

Uma porta-voz afirmou que a companhia norte-americana está "sempre procurando parceiros em potencial", acrescentando que essas possíveis parcerias fazem parte de suas operações normais.

A Gol se recusou a comentar. As ações preferenciais da brasileira fecharam o dia em alta de 4,68% no Ibovespa.

A American afirmou em uma reportagem de um jornal que estava negociando um acordo que poderia "integrar voos entre as duas companhias aéreas na América Latina".

A reportagem do Valor Econômico, que citou fontes familiarizadas com o assunto, informou que as duas empresas iniciaram o contato em setembro, no mesmo dia em que a Delta Air Lines comprou uma participação na Latam Airlines, concorrente da Gol.

Em setembro, a Delta anunciou um acordo com a Latam para comprar uma participação minoritária na companhia aérea com sede no Chile por 1,9 bilhão de dólares. A Delta posteriormente vendeu sua participação minoritária na Gol, e a Latam e a American encerraram uma aliança pré-existente.

