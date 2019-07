Companhia aérea sorteia viagem de três dias para Amsterdã com tudo pago

A KLM irá sortear uma viagem completa de três dias para Amsterdã com direito a acompanhante e tudo pago. A promoção faz parte do lançamento da Pop Up Store em Fortaleza. Para participar, é necessário preencher formulário disponível na loja, que ficará localizada no shopping RioMar Fortaleza entre os dias 20 e 29 de julho, e postar uma foto com as tags #KLM e #PopUpStore. O ganhador terá passagem aérea, hospedagem, alimentação e transporte pagos. O sorteio acontecerá no dia 29.

A Pop Up Store tem o objetivo de proporcionar uma imersão no mundo da aviação e da companhia holandesa. O espaço contará com diversos atrativos, como um dos assentos de classe executiva que opera em Fortaleza, uma pequena mostra de maquetes de aviões utilizados em sua história e o que opera a rota para a capital cearense.

Além disso, também estarão expostos os uniformes da tripulação, as louças usadas no serviço de bordo e as famosas casinhas “Delft Blue”, entregues aos passageiros que viajam na classe executiva da KLM. Em todas as seções, conteúdos extras estarão disponíveis por escaneamento de QR Codes ou via o site bit.ly/klmpopupstore.

O diretor comercial da Air France-KLM na América do Sul, Seth van Straten, ressalta o propósito da companhia de estar mais perto dos passageiros. "Completaremos 100 anos em breve, sendo quase 73 de operação no Brasil. Queremos estar cada vez mais próximos dos brasileiros, e é gratificante aproveitar desse momento para estar em uma local de fácil acesso em Fortaleza, com um de nossos assentos de classe executiva e algumas características que tornam o voo com a KLM uma experiência única. Estamos operando na capital cearense há mais de 1 ano, e tivemos uma recepção excelente do público, que tornaram nossos voos um sucesso”, afirma.

Serviço

KLM Pop Up Store Fortaleza

Data: de 20 a 29 de julho.

Local: Shopping RioMar Fortaleza, Piso L2

Endereço: R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu, Fortaleza - CE, 60175-055

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingo, das 13h às 21h.