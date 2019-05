Companhia aérea Latam anuncia cinco novos voos diários no Ceará

A companhia aérea LATAM Airlines Brasil terá cinco novos voos diários no Ceará, o acréscimo ampliará de 20 para 25 as frequências diárias da operação regular da companhia no Estado. O foco desse incremento está no aumento do volume de chegadas e partidas no Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza. Segundo divulgou a companhia aérea nesta segunda-feira (27).

O pacote será efetuado em contrapartida ao acordo de redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e sobre o combustível de aviação.

“Os cinco novos voos diários celebram o segundo ano deste acordo que tem permitido o crescimento sustentável das nossas operações no Ceará. Sempre é bom lembrar que o combustível de aviação no Brasil é um dos mais caros do mundo. Medidas competitivas como a redução do ICMS são exemplos a serem seguidos por todos os interessados no desenvolvimento do transporte aéreo nacional”, afirma Jerome Cadier, CEO da LATAM Brasil.

Os novos voos serão operados a partir de agosto de 2019. As passagens aéreas para os novos voos diários em Fortaleza já estão disponíveis no site da Latam e em agências de companhias aéreas.

Confira os detalhes das novas operações:



- Aumento de 18 para 26 voos (ida e volta) semanais na rota Fortaleza-Brasília, em aeronaves Airbus A320;



- Aumento de 7 para 14 voos (ida e volta) semanais na rota Fortaleza-Teresina, em aeronaves Airbus A320;



- Aumento de 7 para 14 voos (ida e volta) semanais na rota Fortaleza-Belém, em aeronaves Airbus A321;



- Aumento de 7 para 14 voos (ida e volta) semanais na rota Fortaleza-Salvador, em aeronaves Airbus A320;



- Aumento de 11 para 15 voos (ida e volta) semanais na rota Fortaleza-São Luís, em aeronaves Airbus A320.