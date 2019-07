Companhia aérea inicia promoção que dará viagem com tudo pago para Amsterdã

Começou neste sábado a promoção da KLM que sorteará uma viagem com tudo pago para Amsterdã. O concurso se encerrará no próximo dia 29 de julho e para participar é necessário apenas visitar a Pop Up Store na Capital cearense, instalada no shopping RioMar Fortaleza, entre os dias 20 e 29 julho, e postar uma foto no Instagram.

O stand busca proporcionar um imersão no mundo da aviação e da companhia holandesa. O objetivo é aproximar o público cearense da companhia aérea, que atua no hub do Aeroporto Internacional de Fortaleza em conjunto com a Air France e a Gol. A perspectiva foi confirmada pelo diretor comercial para a América do Sul da KLM, Seth van Straten.

"Nossa ambição com a Pop Up Store é estar mais perto do público brasileiro e, agora, em especial o povo de Fortaleza, para quem nós queremos explicar que somos uma companhia holandesa, mas que quer ter um cara local. O Brasil é um mercado importante para nós e mesmo na recessão nós conseguimos aumentar o número de frequências. Estamos aqui para mostrar que nos importamos com os brasileiros", disse van Straten.

O diretor comercial da KLM ainda disse que a companhia não tem, atualmente, planos de expandir o número de rotas para a Europa. Hoje, são 7 frequências diárias partindo de Fortaleza, somando os voo da companhia holandesa e da Air France para as cidades de Amsterdã e Paris. O foco, neste momento, segundo van Straten, é melhorar os serviços de conexões locais no Brasil, com a Gol.

"Nós ainda estamos trabalhando em algumas conexões com a Gol e sempre estamos procurando oportunidades para aumentar operações aqui. Mas estamos felizes com que já conseguimos alcançar hoje, com nossos voos passando 90% de ocupação e estamos orgulhosos", afirmou.

Sobre o projeto de Stop over em Fortaleza, van Straten disse que a companhia ainda está trabalhando e negociando para oferecer vantagens aos turistas quem vem ao Brasil ou vão para a Europa passando pela Capital cearense. O diretor comercial projetou que o anúncio deverá ser feito nos próximos meses.